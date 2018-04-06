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Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар

6 апреля 2018
Криминал


Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар

Сотрудники полиции города Обнинска раскрыли грабеж, совершенный накануне вечером.

Так, в отделение обратилась пожилая женщина, жительница наукограда, которая рассказала, что неизвестный молодой человек похитил у нее сумку с деньгами.

Все произошло вечером, когда обничанка возвращалась домой. Неожиданно парень подбежал к ней, вырвал сумку из рук и скрылся в неизвестном направлении, а женщина немедля обратилась в полицию.

Стражам правопорядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Обнинска. Примечательно, что парень свою вину признал и даже раскаялся в содеянном, а заодно вернул личные вещи потерпевшей. Впрочем, три тысячи рублей, которые были у пенсионерки в кошельке, ей возвращены не были. Их молодой человек потратил в одном из местных кафе.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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