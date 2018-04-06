|
6 апреля 2018
Криминал
Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники полиции города Обнинска раскрыли грабеж, совершенный накануне вечером.
Так, в отделение обратилась пожилая женщина, жительница наукограда, которая рассказала, что неизвестный молодой человек похитил у нее сумку с деньгами.
Все произошло вечером, когда обничанка возвращалась домой. Неожиданно парень подбежал к ней, вырвал сумку из рук и скрылся в неизвестном направлении, а женщина немедля обратилась в полицию.
Стражам правопорядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Обнинска. Примечательно, что парень свою вину признал и даже раскаялся в содеянном, а заодно вернул личные вещи потерпевшей. Впрочем, три тысячи рублей, которые были у пенсионерки в кошельке, ей возвращены не были. Их молодой человек потратил в одном из местных кафе.
Просмотров: 282
Последние новости из рубрики «Криминал»:
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось выйти на след подозреваемых в убийстве
3 апреля 2018
Жительницу Обнинска обокрала ее приятельница!
Очередное необычное дело о краже было раскрыто обнинскими полицейскими по горячим следам. К правоохранителям
3 апреля 2018
Смерть пациентки не помешала медсестре обокрасть ее
Леденящее душу преступление произошло в одной из столичных больниц, где на лечении находилась жительница
1 апреля 2018
Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража произошла в одном из жилых домов, расположенных на проспекте Ленина. Местный житель пригласил в
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные органы задержали местного жителя 1999 года рождения, которому вменяется в вину приобретение
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.
26 марта 2018
Обнинские полицейские предотвратили кражу спиртного из магазина
Недавно обнинскими полицейскими была предотвращена очередная попытка кражи из магазина. Задержанными
21 марта 2018
Обнинец хотел сделать девушке подарок, а стал жертвой мошенника
Молодой парень, житель города Обнинска, ведомый самыми светлыми чувствами, хотел сделать своей девушке
22 марта 2018
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение в отношение 34-летнего жителя Московской
21 марта 2018
Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия
Уголовное дело обнинскими правоохранителями возбуждено в отношении местного жителя. Согласно материалам
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
29 марта 2018
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил
Самое читаемое
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
ЖКХ
25 марта 2018
По соседству с Обнинском может случиться трагедия
Лента новостей
6 апреля 2018
УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла
Соответствующий...
6 апреля 2018
В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам
Обнинский...
6 апреля 2018
В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище
Глава...
6 апреля 2018
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи
Шестого...
6 апреля 2018
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще...
6 апреля 2018
Скончался почетный гражданин Обнинска Николай Сергеевич Баршевцев
5...
6 апреля 2018
На Пасху в Обнинске будет организован дополнительный транспорт
Как...
5 апреля 2018
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня...
5 апреля 2018
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11...
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
2
1
Люди дошли до точки
3
1
ПОПОВА ПРЕНЕБРЕГАЕТ МНЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА?
4
1
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
5
1
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.