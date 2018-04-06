|
6 апреля 2018
Ну и ну!
Секс-тренер Алекс Лесли свои первые деньги заработал в Обнинске
Разгоревшийся скандал в Тайланде с задержанием работников секс-индустрии Насти РЫБКИ и Алекса ЛЕСЛИ (Александра КИРИЛЛОВА) обрастает новыми подробностями.
На днях «Life» побеседовал с отцом последнего - Сергеем КИРИЛЛОВЫМ.
Как сообщает издание, таким образом молодой человек зарабатывал деньги, чтобы развивать свои научные разработки. Ведь у Александра Кириллова есть несколько патентов на изобретения.
Самое интересное, что первый наукоград тоже сыграл свою роль в судьбе Алекса Лесли. По словам отца, первые деньги его сын заработал в девятом классе, ему дали премию в Обнинском институте за созданную программу.
Просмотров: 709
Последние новости из рубрики «Ну и ну!» и по тэгам #лесли, #деньги, #секс, #наука:
6 апреля 2018
В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище
Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ прокомментировал появившиеся сообщения о случаях вандализма
28 марта 2018
Обнинские зоозащитники поборются за городскую субсидию
Очередной конкурс по предоставлению субсидий некоммерческим организациям стартовал в Обнинске во вторник
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница первого наукограда Галина Н. Женщина была
21 марта 2018
Три участковые комиссии наградят деньгами за активность электората
Тема выборов - ключевая на этой неделе. Чтобы привлечь население и обеспечить явку, в администрации работали
18 марта 2018
В Обнинске сын обокрал своих родителей
Причем преступление совершил не неразумный подросток, а 46-летний человек, правда, в его биографии уже
16 марта 2018
Мужчина получил один год условно за кражу денег из банкомата
Как сообщает прокуратура Боровского района, 39-летний житель признан виновным в краже денежных средств.
8 марта 2018
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
Коммунальщики соседнего с Обнинском Малоярославецкого района не перестают удивлять жителей. Вместо того,
18 февраля 2018
Неизвестные на Лейпунского умыкнули у бабушки кошелек
Для своих действий мошенники выбирают разные схемы. Однако чуть ли не самый распространенный случай обмана,
17 февраля 2018
Обнинская пенсионерка отдала лжекоммунальщику больше двадцати тысяч рублей
В очередной раз жертвой мошенников стали пожилые жители наукограда. Семидесятилетняя женщина не почувствовала
27 января 2018
Со счета жителя Обнинска таинственным образом пропали деньги
С заявлением в обнинскую дежурную часть обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его банковская
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
29 марта 2018
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил
Самое читаемое
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Криминал
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Лента новостей
6 апреля 2018
УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла
Соответствующий...
6 апреля 2018
В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам
Обнинский...
6 апреля 2018
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи
Шестого...
6 апреля 2018
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще...
6 апреля 2018
Скончался почетный гражданин Обнинска Николай Сергеевич Баршевцев
5...
6 апреля 2018
На Пасху в Обнинске будет организован дополнительный транспорт
Как...
6 апреля 2018
Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники...
5 апреля 2018
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня...
5 апреля 2018
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11...
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
2
1
Люди дошли до точки
3
1
ПОПОВА ПРЕНЕБРЕГАЕТ МНЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА?
4
1
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
5
1
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.