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Секс-тренер Алекс Лесли свои первые деньги заработал в Обнинске

6 апреля 2018
Ну и ну!


Секс-тренер Алекс Лесли свои первые деньги заработал в Обнинске

Разгоревшийся скандал в Тайланде с задержанием работников секс-индустрии Насти РЫБКИ и Алекса ЛЕСЛИ (Александра КИРИЛЛОВА) обрастает новыми подробностями.

На днях «Life» побеседовал с отцом последнего - Сергеем КИРИЛЛОВЫМ.

Как сообщает издание, таким образом молодой человек зарабатывал деньги, чтобы развивать свои научные разработки. Ведь у Александра Кириллова есть несколько патентов на изобретения.

Самое интересное, что первый наукоград тоже сыграл свою роль в судьбе Алекса Лесли. По словам отца, первые деньги его сын заработал в девятом классе, ему дали премию в Обнинском институте за созданную программу.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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