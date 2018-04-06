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6 апреля 2018
Люди
Скончался почетный гражданин Обнинска Николай Сергеевич Баршевцев
5 апреля на 96-м году жизни скончался Почетный гражданин города Обнинска, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Баршевцев.
Сергей Николаевич родился в деревне Покровка Тульской области 7 декабря 1922 года в многодетной семье. После окончания школы и ФЗУ по комсомольской путевке был направлен работать слесарем по автоделу. В 1941 году его призвали в армию. Николай Сергеевич участвовал в боях под Москвой, в Московской и Калужской областях. После ранения и госпитализации вернулся на фронт. В 1942 году был направлен под Сталинград командиром минометного огневого взвода. В 1944 году сражался на 3-м Украинском фронте. День Победы Николай Сергеевич встретил в Австрии.
После войны он переехал в Сталинград, где начал служить в городском управлении милиции. После окончания высшей школы МВД СССР по распределению попал в город Желтые Воды Днепропетровской области, в котором работал в спецмилиции начальником отделения.
В 1956 году Баршевцев был переведен в Обнинск, где служил начальником милиции. После увольнения работал начальником жилищно-коммунального управления, а в 1962 году стал заместителем директора создававшегося в те годы Института медицинской радиологии по административно-хозяйственной части. В институте Николай Сергеевич проработал более 20 лет.
Николай Сергеевич был депутатом первой сессии первого созыва депутатов трудящихся, избирался членом Горкома партии, более 20 лет был председателем опорных пунктов №3 и №10 охраны общественного порядка. Являлся членом городской комиссии по оказанию помощи сельскому хозяйству в закрепленных колхозах и совхозах. А также возглавлял обнинский городской комитет ветеранов войны и военной службы.
За военные подвиги и трудовые заслуги Николай Сергеевич награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», а также награжден знаком «Отличник здравоохранения», благодарностями, грамотами разного уровня.
Прощание с Николаем Сергеевичем Баршевцевым состоится 9 апреля в 13:00 в Храме «Вера. Надежда. Любовь» (ул. Любого, 5а).
Дaрья Гумерова, Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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