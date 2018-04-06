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6 апреля 2018
Дороги
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще в начале недели в городском управлении ГО и ЧС предупредили, что обильного паводка в этом году в Обнинске, скорее всего, не будет.
Однако спасатели все же подготовились к тому, что некоторые дачи близ реки может затопить.
Но беда пришла, откуда не ждали. И сегодня затопленной оказалась дорога в центре города - междворовый проезд к дому 17 по улице Усачева.
- Здесь нормы ГТО по плаванию можно сдавать, а не на машинах ездить, - жалуются в редакцию портала Obninsk.Name жильцы, - а это, между прочим, единственная дорога.
Люди уже подали коллективное обращение на бездействие застройщика в управление административно-технического контроля.
Напомним, на прошлой неделе мэрия даже провела в этом микрорайоне выездное совещание, чтобы обязать застройщика почистить тротуар. Видимо чиновникам стоит опять наведаться в «Зеленый остров», чтобы застройщик – «Комфортный город» - наконец-таки откачал воду с проезжей части.
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