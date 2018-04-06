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Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города

6 апреля 2018
Дороги


Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города

Еще в начале недели в городском управлении ГО и ЧС предупредили, что обильного паводка в этом году в Обнинске, скорее всего, не будет.

Однако спасатели все же подготовились к тому, что некоторые дачи близ реки может затопить.

Но беда пришла, откуда не ждали. И сегодня затопленной оказалась дорога в центре города - междворовый проезд к дому 17 по улице Усачева.

- Здесь нормы ГТО по плаванию можно сдавать, а не на машинах ездить, - жалуются в редакцию портала Obninsk.Name жильцы, - а это, между прочим, единственная дорога.

Люди уже подали коллективное обращение на бездействие застройщика в управление административно-технического контроля.

Напомним, на прошлой неделе мэрия даже провела в этом микрорайоне выездное совещание, чтобы обязать застройщика почистить тротуар. Видимо чиновникам стоит опять наведаться в «Зеленый остров», чтобы застройщик – «Комфортный город» - наконец-таки откачал воду с проезжей части.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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