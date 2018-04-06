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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи

6 апреля 2018
Мероприятия


Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи

Шестого апреля все сотрудники следственных органов МВД России отмечают свой профессиональный праздник.

В этом году «Следствию» исполняется 55 лет.

По такому случаю в Обнинске прошло торжественное мероприятие, в рамках которого начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ наградил почетными грамотами лучших сотрудников следственного отдела. Среди них: заместитель начальника следственного отдела ОМВД Ольга ЯЦЕНКО, следователи Светлана ПЕРОВА, Ольга АЛЕКСЕЕВА, Сергей МУЗЫКА и Дмитрий СУРКОВ.

В этот день в адрес следователей прозвучали слова поздравления не только от главного полицейского города, который отметил важную роль работы следствия. К поздравлениям присоединились заместители начальника Борис ЖУКОВ и Юрий ХРИПУНОВ, а также член Общественного совета при ОМВД России по городу Обнинску Владимир ИЛЬИН.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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