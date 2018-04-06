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В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище

6 апреля 2018
Ну и ну!


В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище

Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ прокомментировал появившиеся сообщения о случаях вандализма на городском кладбище, где у некоторых могил пропали венки, которые затем могли быть перепроданы.

Так, по его словам, местная администрация совместно с полицией усилила меры контроля за состоянием кладбища. Также на прошлой и на этой неделе были выходы на места торговли ритуальными изделиями инспекторов административной комиссии.

– Есть люди, которые торгуют без договора, но большинство перед Вербным воскресеньем и Пасхой заключили официальные договоры, – рассказал Вячеслав Викторович.

Что касается сообщений о краже искусственных цветов с целью их перепродажи, то, по его словам, эти инциденты носят единичный характер.

– Один-два подлеца, может, есть, но большинство предпринимателей добросовестные. Такого раньше у нас не было, поэтому пытаемся сейчас разобраться – мониторим, какие венки лежали на кладбище и какие появляются на территории рынка, – пояснил Парфенов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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