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На Энгельса люди полгода ходят по развалившемуся тротуару

7 апреля 2018
Благоустройство


На Энгельса люди полгода ходят по развалившемуся тротуару

«Разъехалась» тротуарная плитка еще в октябре прошлого года.

Этот случай совпал с сооружением постамента под одиозный памятник Петру и Февронии. Однако ни коммунальные службы, ни подрядчики своей вины в случившемся так и не признали. Но стоит отметить, что общими усилиями все-таки постарались привести тротуар в порядок.

Правда, надолго этого ремонта не хватило, и уже через месяц плитка расползлась вновь. Но коммунальщики решили этого не замечать, поэтому всю зиму люди вынуждены были как-то балансировать между льдом и дырками.

Снег растаял, и, казалось бы, ничто не мешает привести тротуар в порядок, однако воз и ныне там. Сколько еще времени понадобится чиновникам, чтобы обратить внимание на эту проблему, не ясно. Видимо, ямы уже стали настолько привычным явлением, что в мэрии их в упор не видят.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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