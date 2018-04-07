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7 апреля 2018
Благоустройство
На Энгельса люди полгода ходят по развалившемуся тротуару
Этот случай совпал с сооружением постамента под одиозный памятник Петру и Февронии. Однако ни коммунальные службы, ни подрядчики своей вины в случившемся так и не признали. Но стоит отметить, что общими усилиями все-таки постарались привести тротуар в порядок.
Правда, надолго этого ремонта не хватило, и уже через месяц плитка расползлась вновь. Но коммунальщики решили этого не замечать, поэтому всю зиму люди вынуждены были как-то балансировать между льдом и дырками.
Снег растаял, и, казалось бы, ничто не мешает привести тротуар в порядок, однако воз и ныне там. Сколько еще времени понадобится чиновникам, чтобы обратить внимание на эту проблему, не ясно. Видимо, ямы уже стали настолько привычным явлением, что в мэрии их в упор не видят.
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