|
6 апреля 2018
ЖКХ
Жители Обнинска сидели без света из-за схода ледяных лавин
Как пояснил нам Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор МП «УЖКХ», в структуру которого входит аварийно-диспетчерская служба города, причиной тому стал сход с крыш ледяных лавин. Эта наледь попросту рвала провода, и энергетикам потребовалось немало времени, чтобы их восстановить.
Сергей Васильевич проинформировал, что пока в наукограде имело место шесть таких случаев. К счастью, во время падения ледяных глыб никто не пострадал.
Мы поинтересовались у Сергея Васильевича, почему нельзя было заранее расчистить кровли. И он ответил, что, во-первых, не все типы кровель разрешается чистить, а, во-вторых, даже там, где это по техническому регламенту можно делать, толщина снега должна быть не менее 30 сантиметров. При этом снеготаяние в текущем году было активным.
В настоящее же время проблем с электричеством в городе нет.
Просмотров: 289
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #крыши, #снег, #наледь:
4 апреля 2018
Обнинские коммунальщики продолжают бороться с аварийными деревьями
У коммунальных служб наукограда в последнее время дел хватает с избытком. Нужно вывозить снег, очищать
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С 1 апреля обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» взяла на свое обслуживание еще пять
4 апреля 2018
Обнинцев научат, как попрощаться с управляющей компанией
Сегодня в Клубе ветеранов состоится очередная встреча в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».
4 апреля 2018
В Фонде капремонта недовольны обнинскими юрлицами
В Калужском Фонде капремонта многоквартирных домов постоянно проводят мониторинг собираемости взносов
3 апреля 2018
Обнинское МПКХ побило рекорды по вывозу снега
В обнинском МПКХ подводят итоги работы в зимний период. И там уже пришли к выводу, что прошлогодний показатель
3 апреля 2018
Боровские должники за капремонт в ближайшее время получат судебные иски
В администрации Боровского района вновь обсудили проблему плохих сборов по программе капитального ремонта
29 марта 2018
В Заовражье жители новостройки хотят поменять управляющую компанию
В городе уже давно сложилась практика, когда застройщик, сдавая дом в эксплуатацию, приводит туда свою
28 марта 2018
В Обнинске готовятся к установке новой партии заглушек
После наступления зимы в Обнинске временно прекратили устанавливать заглушки на систему водоотведения
29 марта 2018
В «Балабаново City» боятся чужого снега
Представители управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон "Балабаново City", сообщили
28 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на неработающие лифты и отсутствие воды
К журналистам Obninsk.Name обратились сотрудники обнинского бизнес-центра «Капитал» и проинформировали,
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
29 марта 2018
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил
Самое читаемое
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Криминал
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Лента новостей
6 апреля 2018
УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла
Соответствующий...
6 апреля 2018
В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам
Обнинский...
6 апреля 2018
В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище
Глава...
6 апреля 2018
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи
Шестого...
6 апреля 2018
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще...
6 апреля 2018
Скончался почетный гражданин Обнинска Николай Сергеевич Баршевцев
5...
6 апреля 2018
На Пасху в Обнинске будет организован дополнительный транспорт
Как...
6 апреля 2018
Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники...
5 апреля 2018
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня...
5 апреля 2018
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
2
1
Люди дошли до точки
3
1
ПОПОВА ПРЕНЕБРЕГАЕТ МНЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА?
4
1
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
5
1
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.