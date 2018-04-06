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В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам

6 апреля 2018
Общество


В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам

Обнинский многофункциональный Центр «Мои документы», расположенный на проспекте Маркса, 130, расширил спектр государственных, муниципальных и дополнительных услуг для бизнеса.

Теперь предприниматели могут получить их в одном месте и значительно сэкономить свое время.

К примеру, они могут обратиться в МФЦ по вопросам приема заявлений и пакета документов на заключение договора и получение технических условий на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Или же по вопросам приема заявлений на услуги по предоставлению технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. А также по некоторым другим вопросам.

Правда, дополнительные услуги являются платными, но представители городского бизнес-сообщества считают, что экономия времени и нервов того стоит.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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