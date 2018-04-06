|
6 апреля 2018
Общество
В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам
Обнинский многофункциональный Центр «Мои документы», расположенный на проспекте Маркса, 130, расширил спектр государственных, муниципальных и дополнительных услуг для бизнеса.
К примеру, они могут обратиться в МФЦ по вопросам приема заявлений и пакета документов на заключение договора и получение технических условий на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Или же по вопросам приема заявлений на услуги по предоставлению технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. А также по некоторым другим вопросам.
Правда, дополнительные услуги являются платными, но представители городского бизнес-сообщества считают, что экономия времени и нервов того стоит.
Просмотров: 171
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #мфц, #услуги, #бизнесмены:
5 апреля 2018
Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда
23-летнюю местную жительницу правоохранительные органы подозревают в совершении мошенничества. Молодая
4 апреля 2018
Обнинским малышам не «светит» покататься на пони
Практически на всех крупных массовых мероприятиях можно наблюдать парочку ездовых животных и скопившуюся
2 апреля 2018
Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С 3 по 8 апреля в наукограде, как и в ряде других городов России, пройдет акция «Будь здоров», приуроченная
28 марта 2018
В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром
Сегодня, 28-го марта, в связи с общероссийским днем траура, отменены показы всех фильмов в обнинских
27 марта 2018
Завтра обнинцы смогут почтить память погибших в Кемерове
Страшная трагедия, потрясшая Кемерово и всю страну, не оставила равнодушным ни одного человека. По всей
23 марта 2018
Начальник обнинского почтамта попросил горожан чуть-чуть подождать
Некоторое время назад расположенное на проспекте Ленина самое большое отделение Почты России в Обнинске
23 марта 2018
Бороться с нерадивыми подрядчиками будут при помощи «денежной порки»
Как известно, успешно завершилось голосование по выбору территории, которая попадет в федеральную программу
19 марта 2018
В Обнинске три человека поднимутся на метеомачту
Соответствующий конкурс прошел в день голосования для тех, кто впервые пришел на выборы. Молодые люди
19 марта 2018
Общественная комиссия по благоустройству собралась ради четырех подписей
Сегодня стали известны результаты рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая
20 марта 2018
В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся
В начале года Глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ озвучил идею утверждения в муниципалитете награды-знака
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
29 марта 2018
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил
Самое читаемое
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Криминал
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Лента новостей
6 апреля 2018
УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла
Соответствующий...
6 апреля 2018
В Балабанове обещают усилить контроль за недопущением вандализма на кладбище
Глава...
6 апреля 2018
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи
Шестого...
6 апреля 2018
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще...
6 апреля 2018
Скончался почетный гражданин Обнинска Николай Сергеевич Баршевцев
5...
6 апреля 2018
На Пасху в Обнинске будет организован дополнительный транспорт
Как...
6 апреля 2018
Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники...
5 апреля 2018
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня...
5 апреля 2018
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11...
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
2
1
Люди дошли до точки
3
1
ПОПОВА ПРЕНЕБРЕГАЕТ МНЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА?
4
1
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
5
1
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.