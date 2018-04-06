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6 апреля 2018
Силовики
УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла
Соответствующий Указ сегодня подписал президент России Владимир ПУТИН.
Областное управление МВД России возглавит полковник полиции Александр ДЕДОВ, ранее работавший первым заместителем начальника УМВД по Орловской области.
Александр Владимирович родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в том числе юридическое. В Органах внутренних дел он служит с 1993 года, начинал свою карьеру Дедов в Железнодорожном РОВД города Орла.
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