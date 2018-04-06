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УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла

6 апреля 2018
Силовики


УМВД Калужской области возглавит выходец из Орла

Соответствующий Указ сегодня подписал президент России Владимир ПУТИН.

Областное управление МВД России возглавит полковник полиции Александр ДЕДОВ, ранее работавший первым заместителем начальника УМВД по Орловской области.

Александр Владимирович родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в том числе юридическое. В Органах внутренних дел он служит с 1993 года, начинал свою карьеру Дедов в Железнодорожном РОВД города Орла.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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