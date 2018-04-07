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Предприятие-банкрот никак не могут продать

7 апреля 2018
Экономика


Предприятие-банкрот никак не могут продать

Обнинская газета «ВЫ и МЫ» неоднократно писала о проблемах предприятия «Розовый сад», расположенного в селе Недельное соседнего Малоярославецкого района.

Пару лет назад оно было объявлено банкротом. И в ходе всех этих передряг работникам несколько месяцев не выплачивали заработную плату.

И вот на этой неделе стало известно, что данный тепличный комплекс опять выставлен на продажу. Его стартовая цена – 940 миллионов рублей, минимальная – 900 миллионов. Торги буду проходить с 3 по 24 мая. А вырученные средства от продажи актива пойдут на погашение требований залогового кредитора – АКБ «Российский капитал».

А, между тем, долги по зарплате бывшим работникам комплекса до сих пор полностью так и не погашены. В 2016 году предприятие на торги уже выставлялось, но продать его не удалось. Тогда цена была почти в два раза выше – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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