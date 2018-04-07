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На Энгельса очередь в храм достигла небывалых размеров

7 апреля 2018
Общество


На Энгельса очередь в храм достигла небывалых размеров

Накануне Пасхи горожане с головой погрузились в предпраздничные хлопоты.

Многие хозяйки атакуют магазины, чтобы купить необходимые продукты к завтрашнему столу. Отдельную категорию составляют те, кто пошел в эту субботу в храмы освящать куличи и яйца. Этот обряд сегодня проходит во всех церквях с десяти часов утра до шести вечера.

 Традиционно большой наплыв посетителей наблюдается в Храме Рождества Христова на Энгельса. Связано это с его удобным местоположением. Сюда могут прийти не только жители близлежащих районов, но и удобно доехать горожанам с других концов Обнинска. Поэтому еще накануне было объявлено, что церемония освящения продуктов здесь продлится до девяти часов вечера, чтобы все желающие могли в ней поучаствовать.

Однако большинство людей пришло в Храм к полудню, поэтому образовалась длинная очередь, выходящая далеко за пределы территории храма. Священнослужители старались проводить церемонию максимально быстро, поэтому двигалась очередь стремительно. Но на место тех, кто уже освятил свои продукты, тут же становились другие горожане, поэтому количество людей в очереди не уменьшалось.

Примечательно, что многие жители 39 микрорайона выражали мнение, что рядом на территории МРНЦ тоже есть храм, и там обычно такого ажиотажа не наблюдается.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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