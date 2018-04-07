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7 апреля 2018
Криминал
Обнинские полицейские поймали угнощика, скрывшегося с места ДТП
Недавно сотрудниками ГИБДД был раскрыт очередной случай бегства водителя с места ДТП, причем, как выяснилось позже, это оказалось только верхушкой айсберга!
Получив сообщение о произошедшей на улице Победы аварии, полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, однако к моменту прибытия сотрудников ДПС один из участников столкновения успел скрыться.
Опрос свидетелей показал, что виновник аварии управлял автомобилем марки «Hyundai Tucson», после чего разыскать автомобиль не составило особого труда. Проведя осмотр близлежащей территории, правоохранители обнаружили брошенное транспортное средство в одном из соседних дворов.
Впрочем, на этом дело не закончилось. После проверки по базам, сотрудники ДПС установили, что данный автомобиль числится в угоне и, основываясь на имеющемся у них описании, смогли определить, а затем и задержать подозреваемого, что называется, по горячим следам.
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