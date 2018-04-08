Обнинск
Новости
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи

8 апреля 2018
Мероприятия


Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи

Сегодня православные всего мира отмечают праздник светлой Пасхи, неотъемлемой частью которого считаются праздничные службы в храмах и крестный ход.

Жители наукограда также не стали исключением и приняли активное участие в торжественных мероприятиях, причем некоторые из них посетили как ночную службу, так и утреннюю.

- Для меня это большой праздник, наверное, самый важный в году, поэтому и встречать его надо как полагается, поэтому я и в полночь здесь была, и сейчас с мужем пришли, - поделилась своим мнением пенсионерка Вера ХЛЕПИКОВА.

К слову, готовиться к отмечанию Пасхи горожане начали еще вчера, когда в центральных храмах Обнинска возникли настоящие очереди из желающих освятить куличи и яйца, а магазинам и торговым точкам пришлось в срочном порядке заказывать дополнительные партии праздничной выпечки из-за наплыва покупателей Впрочем, такое единодушие горожан вполне объяснимо, ведь независимо от религиозных взглядов и предпочтений, это повод для того, чтобы собраться в кругу родных и провести время с близкими людьми.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 114

Последние новости из рубрики «Мероприятия»:


5 апреля 2018

Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора
Четырнадцатого апреля первый наукоград примет участие уже в пятнадцатой по счёту акции «Тотальный диктант».
6 апреля 2018

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи
Шестого апреля все сотрудники следственных органов МВД России отмечают свой профессиональный праздник.
5 апреля 2018

В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11 апреля будет отмечаться Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Как...
4 апреля 2018

В Обнинске пройдет пасхальный фестиваль
12 апреля в обнинском ДК ФЭИ пройдет Пасхальный фестиваль народного творчества, в котором примут участие...
29 марта 2018

В администрации наградили самых креативных предпринимателей
Конкурс на самое яркое и праздничное оформление торговых залов и витрин проводился еще до Нового года,...
28 марта 2018

В Боровском районе прошли скорбные акции
Сегодня, в день всероссийского траура, объявленного по жертвам кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», в Боровском...
12 марта 2018

Анатолий Артамонов призвал оживить день выборов
На сегодняшнем заседании Калужского областного Правительства, которое прошло под председательством губернатора...
7 марта 2018

Обнинские депутаты хотят активизировать электорат
Вчера на подъездах домов 38 микрорайона появилось объявление о том, что депутат Горсобрания Владимир...
2 марта 2018

Для обнинских женщин споют Фотий, Королев и Матвейчук
В период празднования самой «нежной» даты в календаре – Международного женского дня, в Обнинске пройдет...
27 февраля 2018

Обнинцам расскажут, почему они потеряли шерсть
Четвертого марта в Обнинске пройдет весьма необычное мероприятие. Жителям первого наукограда предлагается...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.