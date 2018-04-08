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8 апреля 2018
Мероприятия
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
Жители наукограда также не стали исключением и приняли активное участие в торжественных мероприятиях, причем некоторые из них посетили как ночную службу, так и утреннюю.
- Для меня это большой праздник, наверное, самый важный в году, поэтому и встречать его надо как полагается, поэтому я и в полночь здесь была, и сейчас с мужем пришли, - поделилась своим мнением пенсионерка Вера ХЛЕПИКОВА.
К слову, готовиться к отмечанию Пасхи горожане начали еще вчера, когда в центральных храмах Обнинска возникли настоящие очереди из желающих освятить куличи и яйца, а магазинам и торговым точкам пришлось в срочном порядке заказывать дополнительные партии праздничной выпечки из-за наплыва покупателей Впрочем, такое единодушие горожан вполне объяснимо, ведь независимо от религиозных взглядов и предпочтений, это повод для того, чтобы собраться в кругу родных и провести время с близкими людьми.
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