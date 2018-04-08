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8 апреля 2018
Люди
Прокурор Обнинска Дмитрий Чумак уходит на повышение
Генеральный прокурор России Юрий ЧАЙКА подписал приказ о назначении Дмитрия Чумака первым заместителем прокурора Ярославской области.
Напомним, что в Обнинске прокурор Чумак работал с декабря 2013-го года, и за это время коллектив вверенного ему ведомства добился хороших результатов. В частности, два года подряд – 2016-й и 2017-й, обнинская прокуратура занимала первое место в областном конкурсе по результатам своей деятельности. Такие достижения сам Дмитрий Юрьевич объясняет тем, что с первых дней своей работы в наукограде он обращал пристальное внимание на формирование слаженного коллектива. Его целью было собрать и сплотить специалистов из Обнинска, которые бы стремились жить и работать именно здесь.
– На сегодняшний день коллектив обнинской прокуратуры стабилен, профессионален и способен исполнять любые поставленные задачи, – рассказал нашему корреспонденту Дмитрий Чумак.
Дмитрий Юрьевич отметил, что Обнинск оставил у него хорошие впечатления. Здесь прекрасно налажено взаимодействие между всеми ветвями власти, и успех коллектива прокуратуры ознаменован еще и тем, что удалось сохранить выбранный его предшественником курс. Кроме того, в обнинской прокуратуре тесно налажены вопросы нормотворчества, много времени также уделяется работе ОМВД города. Приоритетными для нее стали такие направления, как ЖКХ, защита трудовых прав, сохранность муниципальной собственности и обеспечение пополнения доходной части бюджета.
Как подчеркнул Дмитрий Юрьевич, несмотря на дефицит бюджета, город Обнинск успешно выполняет все муниципальные программы, потому что умеет зарабатывать деньги. И прокуратура наукограда всячески помогает городу в исполнении доходной части бюджета.
С приходом в Обнинск Дмитрия Чумака жители города связывают успешное расследование так называемых громких дел. Речь идет о преступлениях врача КБ №8 Павла СВИРИДОВА, обвиняемого в получении взяток у пациентов; о деле известной правозащитницы Татьяны КОТЛЯР, незаконно прописавшей у себя около одной тысячи мигрантов; о деле обманутых дольщиков строительной компании «Зеленый остров», а также о зверском убийстве студентки ИАТЭ, которое на сегодняшний день можно считать раскрытым.
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