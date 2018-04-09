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9 апреля 2018
Общество
Празднование Пасхи в Обнинске прошло без происшествий
Проведение любых массовых мероприятий всегда связано с определенным рисками и празднование Пасхи не является исключением.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, полицейские наукограда приложили все усилия для того, чтобы ничего не могло омрачить горожанам торжество.
Правоохранители дежурили круглые сутки на протяжении всех выходных, в помощь сотрудникам МВД также привлекались спасатели и даже военные специалисты-кинологи, проверявшие места массового скопления людей на наличие взрывных устройств.
Подводя итог, можно сказать, что подобные меры себя оправдали, и никаких происшествий за время праздничных выходных в Обнинске зарегистрировано не было.
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