Обнинск
Новости
Празднование Пасхи в Обнинске прошло без происшествий

9 апреля 2018
Общество


Празднование Пасхи в Обнинске прошло без происшествий

Проведение любых массовых мероприятий всегда связано с определенным рисками и празднование Пасхи не является исключением.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, полицейские наукограда приложили все усилия для того, чтобы ничего не могло омрачить горожанам торжество.

Правоохранители дежурили круглые сутки на протяжении всех выходных, в помощь сотрудникам МВД также привлекались спасатели и даже военные специалисты-кинологи, проверявшие места массового скопления людей на наличие взрывных устройств.

Подводя итог, можно сказать, что подобные меры себя оправдали, и никаких происшествий за время праздничных выходных в Обнинске зарегистрировано не было.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 179

Последние новости из рубрики «Общество»:


7 апреля 2018

На Энгельса очередь в храм достигла небывалых размеров
Накануне Пасхи горожане с головой погрузились в предпраздничные хлопоты. Многие хозяйки атакуют магазины,...
6 апреля 2018

В обнинском МФЦ упростили жизнь бизнесменам
Обнинский многофункциональный Центр «Мои документы», расположенный на проспекте Маркса, 130, расширил...
5 апреля 2018

Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда
23-летнюю местную жительницу правоохранительные органы подозревают в совершении мошенничества. Молодая...
4 апреля 2018

Обнинским малышам не «светит» покататься на пони
Практически на всех крупных массовых мероприятиях можно наблюдать парочку ездовых животных и скопившуюся...
2 апреля 2018

Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С 3 по 8 апреля в наукограде, как и в ряде других городов России, пройдет акция «Будь здоров», приуроченная...
28 марта 2018

В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром
Сегодня, 28-го марта, в связи с общероссийским днем траура, отменены показы всех фильмов в обнинских...
27 марта 2018

Завтра обнинцы смогут почтить память погибших в Кемерове
Страшная трагедия, потрясшая Кемерово и всю страну, не оставила равнодушным ни одного человека. По всей...
23 марта 2018

Начальник обнинского почтамта попросил горожан чуть-чуть подождать
Некоторое время назад расположенное на проспекте Ленина самое большое отделение Почты России в Обнинске...
23 марта 2018

Бороться с нерадивыми подрядчиками будут при помощи «денежной порки»
Как известно, успешно завершилось голосование по выбору территории, которая попадет в федеральную программу...
19 марта 2018

В Обнинске три человека поднимутся на метеомачту
Соответствующий конкурс прошел в день голосования для тех, кто впервые пришел на выборы. Молодые люди...


 Архив новостей

Лента новостей
9 апреля 2018

В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Сегодня...
9 апреля 2018

Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава...
9 апреля 2018

На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема...
9 апреля 2018

Хорошая погода заставила обнинских чиновников заговорить стихами
На...
9 апреля 2018

За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об...
9 апреля 2018

Владислав Шапша: «Прокуратура Ярославской области приобрела высококвалифицированного и требовательного специалиста»
Сегодня...
9 апреля 2018

Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Непростыми...
9 апреля 2018

Дети-экстремалы на
крышах Обнинска
Сегодня...
9 апреля 2018

Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Горожане...
8 апреля 2018

Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.