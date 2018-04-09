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Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»

9 апреля 2018
Криминал


Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»

Горожане хорошо помнят громкое дело, когда несколько лет назад мама несовершеннолетней девочки обнаружила в сети интимную переписку своей дочери с незнакомыми людьми.

Как оказалось, житель первого наукограда создал в социльной сети личные странички несуществующих парня и девушки, от имени которых и общался с несовершеннолетними. Мужчина отправлял им фото интимного содержания, взамен он просил подростков прислать свои фото в обнаженном виде.

Позже, под угрозой распространения компромата, он вынуждал детей встречаться с ним в машине, где насиловал несовершеннолетних и совершал иные действия сексуального характера.

Когда личностью педофила занялись правоохранительные органы, было обнаружено, что действуя по такой схеме, злоумышленник совершил более шестидесяти преступлений, в которых пострадали 12 детей.

Психиатрическая экспертиза показала у злоумышленника склонность к педофилии, однако он полностью осознавал, что делает. На днях суд вынес свой вердикт: 49-летний обнинец получил 18 лет колонии строго режима.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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