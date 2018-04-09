Обнинск
Новости
Дети-экстремалы на крышах Обнинска

9 апреля 2018
Дети


Дети-экстремалы на крышах Обнинска

Сегодня в десять утра обнинских спасателей вызвали на улицу Заводскую, 13, где по крыше дома разгуливали дети.

Об этом на пульт диспетчеров службы 112 сообщили случайные прохожие, увидевшие эту картину. Они уверяют, что детвора довольно резво бегала по кровле, совершенно не соблюдая осторожность.

Однако к приезду сотрудников МЧС ребятишки успели скрыться. Спасатели пытались их найти, чтобы сдать в руки родителям. Но тех и след простыл.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 333

Последние новости из рубрики «Дети» и по тэгам #дети, #крыша, #спасатели:


9 апреля 2018

Поджигатели сухой травы чуть не спалили дом
Сотрудники городской пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску информируют,...
3 апреля 2018

В Обнинске проверили готовность педагогов к пожару
Сегодня в Обнинске проводились противопожарные учения в двух учреждениях образования: в детском садике...
30 марта 2018

Обнинцев напугал черный чемодан
Завершающаяся неделя оказалась для обнинских спасателей весьма напряженной. Во-первых, она ознаменовалась...
26 марта 2018

Балабановские дети вновь рискуют жизнью
В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города вновь приходится рисковать собственной жизнью из-за...
23 марта 2018

В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
В последнее время жители Обнинска стали всё реже обращаться с просьбами к спасателям и к коммунальщикам...
20 марта 2018

Обнинские спасатели тщетно пытались найти тонувшего подо льдом мужчину
На пульт диспетчера городской пожарной части – восьмого отряда ФПС по Калужской области по городу Обнинску...
20 марта 2018

В Обнинске болеют семь процентов школьников
Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, на сегодняшний...
7 марта 2018

Обнинские пожарные сумели спасти жилой дом
Сегодня утром в соседнем с Обнинском городе Жукове, на улице Большой Росляновке, случился пожар в жилом...
7 марта 2018

Еще один обнинский папаша испугался сесть в тюрьму
Житель Обнинска оплатил 290-тысячную задолженность по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной...
2 марта 2018

Юные правозащитники Обнинска смогут отдохнуть в «Артеке»
Генпрокуратура РФ и детский центр «Артек» недавно заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого...


 Архив новостей

Лента новостей
9 апреля 2018

В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Сегодня...
9 апреля 2018

Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава...
9 апреля 2018

На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема...
9 апреля 2018

Хорошая погода заставила обнинских чиновников заговорить стихами
На...
9 апреля 2018

За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об...
9 апреля 2018

Владислав Шапша: «Прокуратура Ярославской области приобрела высококвалифицированного и требовательного специалиста»
Сегодня...
9 апреля 2018

Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Непростыми...
9 апреля 2018

Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Горожане...
9 апреля 2018

Празднование Пасхи в Обнинске прошло без происшествий
Проведение...
8 апреля 2018

Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.