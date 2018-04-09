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9 апреля 2018
Дети
Дети-экстремалы на крышах Обнинска
Сегодня в десять утра обнинских спасателей вызвали на улицу Заводскую, 13, где по крыше дома разгуливали дети.
Об этом на пульт диспетчеров службы 112 сообщили случайные прохожие, увидевшие эту картину. Они уверяют, что детвора довольно резво бегала по кровле, совершенно не соблюдая осторожность.
Однако к приезду сотрудников МЧС ребятишки успели скрыться. Спасатели пытались их найти, чтобы сдать в руки родителям. Но тех и след простыл.
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