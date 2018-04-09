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Владислав Шапша: «Прокуратура Ярославской области приобрела высококвалифицированного и требовательного специалиста»

9 апреля 2018
Власть


Владислав Шапша: «Прокуратура Ярославской области приобрела высококвалифицированного и требовательного специалиста»

Сегодня еженедельное заседание у главы обнинской администрации началось с официального заявления прокурора Обнинска Дмитрия ЧУМАКА об уходе.

Дмитрий Юрьевич лично посетил планерку, чтобы высказать слова благодарности сотрудникам мэрии и первым лицам города за профессиональное сотрудничество.

В рамках своего выступления экс-прокурор Обнинска заявил, что терять связь с первым наукоградом он не намерен.

Уже после заседания в личной беседе с журналистом нашего новостного портала уход Дмитрия Чумака прокомментировал мэр Владислав Шапша.

- Я хочу сказать, что Ярославская область приобрела квалифицированного требовательного и принципиального специалиста. Дмитрий Юрьевич проделал в Обнинске довольно большую и серьезную работу. Благодаря его принципиальной позиции нам удалось решить ряд немаловажных для нашего города проблем. Например, такой непростой вопрос, как незаконное строительство. Другая проблема – несанкционированные парковки – проблема, которая сегодня касается всей страны. Благодаря содействию прокурора Обнинск наравне с Москвой получил пути решения этого вопроса. Существует еще целая масса вопросов и проблем, которые нам удалось разрешить в рамках конструктивного взаимодействия с обнинской Прокуратурой, которую последние несколько лет возглавлял Дмитрий Юрьевич.

- А как вы прокомментируете его намерение сохранить связь с Обнинском? Как будет выглядеть это взаимодействие в дальнейшем, на ваш взгляд?

- У нас в Обнинске есть хорошая традиция: как правило, люди, которые здесь работали какое-то время и успели добиться хороших результатов, покидая город, не оставляют его в дальнейшем без внимания. Взять тех же самых Николая ШУБИНА, Александра АВДЕЕВА. Они по сей день помогают нам в решении многих вопросов. Понятно, что Ярославская область – это уже другой субъект, но я думаю, что мы и здесь найдем интересные для совместной работы моменты, с профессиональной точки зрения, потому что проблемы везде общие, и для их решения нужен достаточно серьезный объем информации, большая практика и, конечно, обмен опытом. Кроме того, я надеюсь, что нам удастся сохранить и хорошие человеческие отношения, - резюмировал сити-менеджер.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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