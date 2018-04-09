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9 апреля 2018
Медицина
За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об эпидемиологической обстановке в Обнинске сегодня на городской планерке доложил главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ.
За прошедшую неделю диагноз ОРВИ обнинские медики поставили 1057-ми местным жителям, 491 из которых – дети. Однако, как пояснил Владимир Федорович, эти численные показатели несколько ниже по сравнению с показателями предыдущей недели.
Кроме того, на сегодняшний день в Обнинске зарегистрировано три случая гриппа. Еще 17 человек с ОРВИ были госпитализированы.
Однако, если верить словам главного санитарного врача, на данный момент эпидемиологическая ситуация в первом наукограде в целом заслуживает удовлетворительной оценки.
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