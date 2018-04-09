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Мэр Обнинска настаивает на том, чтобы город «блестел» к первому мая [+опрос]

9 апреля 2018
Благоустройство


Мэр Обнинска настаивает на том, чтобы город «блестел» к первому мая [+опрос]

Не успели коммунальщики расправиться со снежными завалами (благо, что весна помогла), как на их плечи свалились новые сезонные обязанности.

Собираетесь ли вы в этом году участвовать в субботниках?
Теперь труженикам коммунального фронта пора очищать город от прошлогоднего мусора, грязи и смета.

Однако оказать им содействие придется и ряду городских организаций. Месячник по благоустройству стартует уже на этой неделе. А это значит, что принять участие в субботниках смогут и неравнодушные горожане.

Сити-менеджер Владислав ШАПША, говоря об уборке, напомнил своим подчиненным, что привести городские территории в порядок все ответственные лица обязаны в течение месяца. «Заблестеть» Обнинск, как считает мэр, должен непременно к первому мая.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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