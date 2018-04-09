|
9 апреля 2018
ЖКХ
Хорошая погода заставила обнинских чиновников заговорить стихами
Как отчитался вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, на минувшей неделе коммунальщики активно старались вычистить город, вывозили смет, промывали горячей водой ливневки. На сегодняшний день начата активная подготовка к проведению майских праздников.
Как сообщил Вячеслав Вячеславович, уже спланированы мероприятия субботников, и к первому мая Обнинск преобразится. И, видимо, хорошая погода или настроение сподвигли Вячеслава Вячеславовича говорить буквально стихами.
- Обнинск мы должны и убрать, и украсить, и побелить, и покрасить, - сказал Лежнин.
Просмотров: 98
Последние новости из рубрики «ЖКХ»:
8 апреля 2018
Управляющие компании призывают обнинцев навести порядок в сушилках
После трагических событий в Кемерово вопросам пожарной безопасности уделяется повышенное внимание. В
6 апреля 2018
Жители Обнинска сидели без света из-за схода ледяных лавин
На этой неделе в Обнинске жителей ряда многоквартирных домов преследовала одна главная проблема: длительное
4 апреля 2018
Обнинские коммунальщики продолжают бороться с аварийными деревьями
У коммунальных служб наукограда в последнее время дел хватает с избытком. Нужно вывозить снег, очищать
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С 1 апреля обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» взяла на свое обслуживание еще пять
4 апреля 2018
Обнинцев научат, как попрощаться с управляющей компанией
Сегодня в Клубе ветеранов состоится очередная встреча в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».
4 апреля 2018
В Фонде капремонта недовольны обнинскими юрлицами
В Калужском Фонде капремонта многоквартирных домов постоянно проводят мониторинг собираемости взносов
3 апреля 2018
Боровские должники за капремонт в ближайшее время получат судебные иски
В администрации Боровского района вновь обсудили проблему плохих сборов по программе капитального ремонта
29 марта 2018
В Заовражье жители новостройки хотят поменять управляющую компанию
В городе уже давно сложилась практика, когда застройщик, сдавая дом в эксплуатацию, приводит туда свою
28 марта 2018
В Обнинске готовятся к установке новой партии заглушек
После наступления зимы в Обнинске временно прекратили устанавливать заглушки на систему водоотведения
29 марта 2018
В «Балабаново City» боятся чужого снега
Представители управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон "Балабаново City", сообщили
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось
Самое читаемое
Люди
26 марта 2018
Калужская область может лишиться министра экономического развития
Политика
27 марта 2018
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Лента новостей
9 апреля 2018
В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Сегодня...
9 апреля 2018
Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава...
9 апреля 2018
На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема...
9 апреля 2018
За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об...
9 апреля 2018
Владислав Шапша: «Прокуратура Ярославской области приобрела высококвалифицированного и требовательного специалиста»
Сегодня...
9 апреля 2018
Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Непростыми...
9 апреля 2018
Дети-экстремалы на
Сегодня...
9 апреля 2018
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Горожане...
9 апреля 2018
Празднование Пасхи в Обнинске прошло без происшествий
Проведение...
8 апреля 2018
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора
2
2
Дети-экстремалы на крышах Обнинска
3
1
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
4
1
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
5
1
В обнинской поликлинике работает опасный лифт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.