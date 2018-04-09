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На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег

9 апреля 2018
Дороги


На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег

Проблема состояния дорог во дворах и на улицах Обнинска - притча во языцех.

Строго говоря, наше дорожное полотно выглядит скорее неудовлетворительно. Ежегодно на ремонт дорог из обнинского бюджета выделяются немалые деньги, но их недостаточно.

Поэтому мэр наукограда Владислав ШАПША заявил, что собирается выйти к депутатам горсобрания с просьбой пересмотреть бюджет и изыскать в нем дополнительные средства, которые будут потрачены на ремонт дорог. Правда, на чем будут экономить, пока неизвестно.

Напомним, что на данный момент сумма выделенных средств, без учета надбавок из области, составляет 55 миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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