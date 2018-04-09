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9 апреля 2018
Ну и ну!
В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Прилегающая к водонапорному устройству территория оказалась завалена пустыми пузырьками от муравьиного спирта.
Вероятно, отважные балабановцы решили «принять на грудь» опасный для здоровья препарат, предварительно разведя его водой из колонки. Теперь приводить в порядок территорию от пустых стеклянных пузырьков придется силами добровольцев, занятых в месячнике благоустройства.
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