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9 апреля 2018
Торговля
Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ сегодня был вынужден обратиться в административную комиссию.
Причиной для этого стал мусор, наваленный возле входа в кафе, расположенного недалеко от железной дороги.
Поскольку на закрытой двери висело объявление о проведении некой реорганизации, а на попытку достучаться до персонала никакой реакции изнутри заведения не последовало, градоначальник по телефону вызвал своих подчиненных, а именно членов городской административной комиссии. Те, в свою очередь, оперативно прибыв на место, и запротоколировали нарушение правил благоустройства.
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