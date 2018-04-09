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Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию

9 апреля 2018
Торговля


Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию

Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ сегодня был вынужден обратиться в административную комиссию.

Причиной для этого стал мусор, наваленный возле входа в кафе, расположенного недалеко от железной дороги.

Поскольку на закрытой двери висело объявление о проведении некой реорганизации, а на попытку достучаться до персонала никакой реакции изнутри заведения не последовало, градоначальник по телефону вызвал своих подчиненных, а именно членов городской административной комиссии. Те, в свою очередь, оперативно прибыв на место, и запротоколировали нарушение правил благоустройства.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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