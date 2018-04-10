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Жительница Балабанова получила ожоги во время приготовления пищи

10 апреля 2018
Происшествия


Жительница Балабанова получила ожоги во время приготовления пищи

Женщину, проживающую в доме №3 по ул. Коммунальной, на днях пришлось срочно везти в Центральную районную больницу.

Как рассказал начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, она перепутала моющее средство с керосином, налив его в стоящую на газовой плите сковороду.

В результате произошла вспышка, и пострадавшая получила ожоги 2 и 3 степени тяжести, после чего была госпитализирована на скорой помощи. При этом квартира, где проживает женщина, не пострадала.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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