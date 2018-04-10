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УФАС выявило нарушения при закупке перчаток в КБ №8

10 апреля 2018
Силовики


УФАС выявило нарушения при закупке перчаток в КБ №8

Несмотря на то, что во главе обнинской больницы с января этого года стоит новый главный врач, правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела о закупках прошлых годов.

Изначально возможные махинации в этой сфере выявила прокуратура. Сейчас к аналогичным выводам пришло УФАС России по Калужской области.

К последним обратились представители Общероссийского народного фронта. В 2017 году калужские активисты неоднократно получали жалобы от населения то на нехватку перевязочных материалов в больнице, то на оплату металлоконструкций для операции, положенных по системе ОМС.

В этот раз под прицел УФАС попала прошлогодняя закупка перчаток, которые обошлись больнице в 792 тысячи рублей. Правоохранители установили, что руководство больницы предоставило преимущество двум аффилированным поставщикам, купив у них перчатки по завышенным ценам.

- Помимо этого установлено, что на момент заключения договоров купли-продажи медицинских перчаток одна из учредителей компаний-поставщиков являлась родственницей главного врача, который впоследствии, кстати, был уволен с занимаемой должности за многочисленные нарушения в работе, – сообщила член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Анна ЧЕРЕНКОВА.

Активисты обещают и впредь пристально следить за качеством оказания медицинских услуг в Обнинске.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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