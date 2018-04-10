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Упавшее дерево повредило две могилы

10 апреля 2018
Благоустройство


Упавшее дерево повредило две могилы

На балабановском кладбище произошло очередное ЧП - старое засохшее дерево, росшее на окраине погоста, развалилось, и, упав, повредило две могилы.

Директор МУП «МФЦОН г. Балабаново» Борис СЕРГЕЕВ пообещал оперативно убрать обвалившийся ствол, однако кто теперь будет нести финансовую ответственность за причиненный ущерб - непонятно.

Руководитель муниципального предприятия считает, что «Многофункциональный центр обслуживания населения» не должен отвечать за случившееся, поскольку сухостой находился не на муниципальной территории.

Стоит отметить, что на минувшем заседании Гордумы вопрос опиловки периметра кладбища уже поднимался депутатами, и администрация обещала продумать его решение.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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