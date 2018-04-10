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10 апреля 2018
Благоустройство
Упавшее дерево повредило две могилы
Директор МУП «МФЦОН г. Балабаново» Борис СЕРГЕЕВ пообещал оперативно убрать обвалившийся ствол, однако кто теперь будет нести финансовую ответственность за причиненный ущерб - непонятно.
Руководитель муниципального предприятия считает, что «Многофункциональный центр обслуживания населения» не должен отвечать за случившееся, поскольку сухостой находился не на муниципальной территории.
Стоит отметить, что на минувшем заседании Гордумы вопрос опиловки периметра кладбища уже поднимался депутатами, и администрация обещала продумать его решение.
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