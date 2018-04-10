|
10 апреля 2018
Дороги
Нормальных тротуаров обнинцам придется подождать до мая
Однако кроме приведения проезжей части в надлежащий вид, в эти деньги также входит восстановление пешеходных тротуаров, которые весной нуждаются в ремонте не меньше автомобильных дорог.
Например, участок улицы Гагарина прямо напротив ТРК «Триумф-плаза» украшает огромная яма, которую горожане стараются аккуратно обходить по обочине, если это позволяет сделать погода.
Об этой плачевной ситуации коммунальщикам наукограда известно, но, к сожалению, сделать с этим что-либо пока не представляется возможным.
- Главная сложность здесь в том, что заводы, производящие асфальт, пока стоят, и достать нормальное покрытие для ремонта невозможно. Как только у нас появится возможность его закупить, мы сразу приступим к ремонту, - пояснил директор МПКХ Владислав УС.
Произойдет это, по прогнозам Владислава Юрьевича, в районе десятого мая, так что следующий месяц горожанам придется стиснуть зубы и внимательнее смотреть себе под ноги.
Просмотров: 120
Последние новости из рубрики «Дороги»:
9 апреля 2018
На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема состояния дорог во дворах и на улицах Обнинска - притча во языцех. Строго говоря, наше дорожное
6 апреля 2018
Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще в начале недели в городском управлении ГО и ЧС предупредили, что обильного паводка в этом году в
4 апреля 2018
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
С приходом тепла коммунальщики начали активнее проводить дорожные работы. Речь пока идет только о ямочном
5 апреля 2018
Боровские дорожники приступили к активному ямочному ремонту
Исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение заделать
2 апреля 2018
Обнинские дорожники ударными темпами латают асфальт
Несмотря на то, что на улице вовсю господствует весна, тема уборки снега не теряет своей актуальности.
2 апреля 2018
Обнинским водителям дали месяц на то, чтобы убрать свои машины
Машины, припаркованные в хаотичном порядке в обнинских дворах – проблема не новая. Коммунальщики постоянно
30 марта 2018
«Комфортный город» пообещал расчистить тротуар после пинка из мэрии
Сегодня на улице Усачева прошло выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Поводом
30 марта 2018
Подрядчики рискуют не успеть закончить трассу между Обнинском и Кривским
Один из самых амбициозных строительных проектов прошлого года, несмотря на начало рабочего сезона у дорожников,
28 марта 2018
В Обнинске обновят более пятидесяти пешеходных переходов
Привести в порядок после зимы желто-белую разметку намерены власти города. Для этих целей МПКХ ищет подрядную
25 марта 2018
Обнинские водители продолжают садиться за руль пьяными
За последние двое суток в Обнинске случилось семь аварий. Как проинформировали в ГИБДД города, к счастью,
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось
Самое читаемое
Криминал
3 апреля 2018
Смерть пациентки не помешала медсестре обокрасть ее
Торговля
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Лента новостей
10 апреля 2018
В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области
Об...
10 апреля 2018
Неизвестный мститель поджег входную дверь своих недругов
В...
10 апреля 2018
На субботники
В...
10 апреля 2018
Упавшее дерево
На...
10 апреля 2018
Жительница Балабанова получила ожоги во время приготовления пищи
Женщину,...
10 апреля 2018
В Обнинске активизировались велосипедные воришки
С...
9 апреля 2018
В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Сегодня...
9 апреля 2018
Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава...
9 апреля 2018
Хорошая погода заставила обнинских чиновников заговорить стихами
На...
9 апреля 2018
За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Дети-экстремалы на крышах Обнинска
2
3
Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора
3
2
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
4
1
Неизвестный мститель поджег входную дверь своих недругов
5
1
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.