Обнинск
Новости
Нормальных тротуаров обнинцам придется подождать до мая

10 апреля 2018
Дороги


Нормальных тротуаров обнинцам придется подождать до мая

На ремонт обнинских дорог в этом году было выделено двадцать пять миллионов рублей, и сотрудники коммунальных служб уже приступили к осваиванию этих средств, проводя ямочный ремонт по всему наукограду.

Однако кроме приведения проезжей части в надлежащий вид, в эти деньги также входит восстановление пешеходных тротуаров, которые весной нуждаются в ремонте не меньше автомобильных дорог.

Например, участок улицы Гагарина прямо напротив ТРК «Триумф-плаза» украшает огромная яма, которую горожане стараются аккуратно обходить по обочине, если это позволяет сделать погода.

Об этой плачевной ситуации коммунальщикам наукограда известно, но, к сожалению, сделать с этим что-либо пока не представляется возможным.

- Главная сложность здесь в том, что заводы, производящие асфальт, пока стоят, и достать нормальное покрытие для ремонта невозможно. Как только у нас появится возможность его закупить, мы сразу приступим к ремонту, - пояснил директор МПКХ Владислав УС.

Произойдет это, по прогнозам Владислава Юрьевича, в районе десятого мая, так что следующий месяц горожанам придется стиснуть зубы и внимательнее смотреть себе под ноги.

 
 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 120

Последние новости из рубрики «Дороги»:


9 апреля 2018

На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема состояния дорог во дворах и на улицах Обнинска - притча во языцех. Строго говоря, наше дорожное...
6 апреля 2018

Жители «Зеленого Острова» оказались отрезанными от города
Еще в начале недели в городском управлении ГО и ЧС предупредили, что обильного паводка в этом году в...
4 апреля 2018

На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
С приходом тепла коммунальщики начали активнее проводить дорожные работы. Речь пока идет только о ямочном...
5 апреля 2018

Боровские дорожники приступили к активному ямочному ремонту
Исполняющий обязанности главы администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение заделать...
2 апреля 2018

Обнинские дорожники ударными темпами латают асфальт
Несмотря на то, что на улице вовсю господствует весна, тема уборки снега не теряет своей актуальности.
2 апреля 2018

Обнинским водителям дали месяц на то, чтобы убрать свои машины
Машины, припаркованные в хаотичном порядке в обнинских дворах – проблема не новая. Коммунальщики постоянно...
30 марта 2018

«Комфортный город» пообещал расчистить тротуар после пинка из мэрии
Сегодня на улице Усачева прошло выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Поводом...
30 марта 2018

Подрядчики рискуют не успеть закончить трассу между Обнинском и Кривским
Один из самых амбициозных строительных проектов прошлого года, несмотря на начало рабочего сезона у дорожников,...
28 марта 2018

В Обнинске обновят более пятидесяти пешеходных переходов
Привести в порядок после зимы желто-белую разметку намерены власти города. Для этих целей МПКХ ищет подрядную...
25 марта 2018

Обнинские водители продолжают садиться за руль пьяными

За последние двое суток в Обнинске случилось семь аварий. Как проинформировали в ГИБДД города, к счастью,...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.