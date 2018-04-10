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В Обнинске активизировались велосипедные воришки

10 апреля 2018
Криминал


В Обнинске активизировались велосипедные воришки

С приходом весны и теплой погоды многие жители наукограда достали из пыльных чуланов велосипеды и все чаще начали передвигаться по городу на двухколесном транспорте.

В то же самое время активизировались и любители присвоить себе чужое добро. Так, в полицию города Обнинска обратился местный житель, у которого угнали велосипед. Отметим, что украли его не с улицы, а с восьмого этажа жилого дома по улице Гагарина.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Полицейские наукограда в свою очередь просят граждан быть внимательными и не оставлять свои личные вещи без присмотра. Часто воров не останавливают ни домофоны, ни блокировочные тросы. Посему, лучше «припарковать» велосипед в прихожей, чем вовсе лишиться его.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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