|
10 апреля 2018
Криминал
В Обнинске активизировались велосипедные воришки
С приходом весны и теплой погоды многие жители наукограда достали из пыльных чуланов велосипеды и все чаще начали передвигаться по городу на двухколесном транспорте.
На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Полицейские наукограда в свою очередь просят граждан быть внимательными и не оставлять свои личные вещи без присмотра. Часто воров не останавливают ни домофоны, ни блокировочные тросы. Посему, лучше «припарковать» велосипед в прихожей, чем вовсе лишиться его.
Просмотров: 101
Последние новости из рубрики «Криминал»:
9 апреля 2018
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Горожане хорошо помнят громкое дело, когда несколько лет назад мама несовершеннолетней девочки обнаружила
7 апреля 2018
Обнинские полицейские поймали угнощика, скрывшегося с места ДТП
Недавно сотрудниками ГИБДД был раскрыт очередной случай бегства водителя с места ДТП, причем, как выяснилось
6 апреля 2018
Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники полиции города Обнинска раскрыли грабеж, совершенный накануне вечером. Так, в отделение обратилась
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось выйти на след подозреваемых в убийстве
3 апреля 2018
Жительницу Обнинска обокрала ее приятельница!
Очередное необычное дело о краже было раскрыто обнинскими полицейскими по горячим следам. К правоохранителям
3 апреля 2018
Смерть пациентки не помешала медсестре обокрасть ее
Леденящее душу преступление произошло в одной из столичных больниц, где на лечении находилась жительница
1 апреля 2018
Жителя Обнинска во время застолья ограбил сосед
Кража произошла в одном из жилых домов, расположенных на проспекте Ленина. Местный житель пригласил в
28 марта 2018
При покупке наркотиков обнинцу помог мессенджер
Правоохранительные органы задержали местного жителя 1999 года рождения, которому вменяется в вину приобретение
27 марта 2018
Жителю Балабанова грозит четыре года тюрьмы за кражу трех пачек кофе
На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.
26 марта 2018
Обнинские полицейские предотвратили кражу спиртного из магазина
Недавно обнинскими полицейскими была предотвращена очередная попытка кражи из магазина. Задержанными
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
29 марта 2018
Назначен новый генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил
Самое читаемое
Политика
27 марта 2018
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
Общество
5 апреля 2018
Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда
Лента новостей
10 апреля 2018
В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области
Об...
10 апреля 2018
Неизвестный мститель поджег входную дверь своих недругов
В...
10 апреля 2018
На субботники
В...
10 апреля 2018
Упавшее дерево
На...
10 апреля 2018
Жительница Балабанова получила ожоги во время приготовления пищи
Женщину,...
9 апреля 2018
В Балабанове устроили «муравьиную» вечеринку
Сегодня...
9 апреля 2018
Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава...
9 апреля 2018
На ремонт обнинских дорог могут выделить больше денег
Проблема...
9 апреля 2018
Хорошая погода заставила обнинских чиновников заговорить стихами
На...
9 апреля 2018
За прошедшую неделю на больничные койки отправились 17 обнинцев
Об...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Дети-экстремалы на крышах Обнинска
2
3
Геннадий Артемьев выступит в роли диктатора
3
2
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
4
1
Неизвестный мститель поджег входную дверь своих недругов
5
1
Обнинцы приняли активное участие в праздновании Пасхи
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Больше миллиона рублей в Обнинске уйдет на покраску заборов
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.