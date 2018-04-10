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10 апреля 2018
МЧС
Обнинцам стоит запастись берушами и сохранять спокойствие
Как сообщил командир восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО, завтра с 9:30 и до 11:00 часов утра в Обнинске пройдет проверка системы оповещения.
Это значит, что в течение полутора часов по наукограду будут разноситься звуки электросирен.
Как отметил Иван Александрович, данное мероприятие носит плановый характер и необходимо для проверки работы системы оповещения, выявления потенциальных недостатков и их последующего устранения.
Также Иван Дьяченко посоветовал людям сохранять спокойствие и не паниковать.
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