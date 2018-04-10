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За сутки вода в Протве поднялась еще на 60 сантиметров

10 апреля 2018
МЧС


За сутки вода в Протве поднялась еще на 60 сантиметров

Если вчера специалисты фиксировали уровень воды в реке Протве на отметке 4,5 метра, то сегодня эта цифра выросла на шестьдесят сантиметров.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name начальник управления по делам ГО и ЧС города Обнинска Сергей КРАСКО, областное управление МЧС России воздерживается от прогнозов по поводу сроков паводка.

- По личному опыту думаю, что вода будет подниматься всю эту неделю, - пояснил Сергей Петрович. - Хотя на сегодняшний момент рост немножко замедлился, но он есть.

По словам Сергея Краско, от паводка традиционно пострадали кончаловские дачи. В среднем уровень воды на участках варьируется в районе полуметра.

- Надо понимать, что строения расположены в пойме реки Протвы. Эта территория заведомо подвержена паводку. Значит, нужно принять меры: поставить дом высоко и на этот короткий промежуток времени покинуть его, чтобы не пострадали люди, - резюмировал Краско.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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