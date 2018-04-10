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10 апреля 2018
Медицина
В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области
Как отметил Владислав Валерьевич, популярность обнинского роддома растет с каждым днем.
- Рожать в Обнинск едут из Калуги, Наро-Фоминска и ближайшей округи, - заявил глава.
Ко всему прочему, сегодня в нашем родильном доме открыли кабинет для государственной регистрации рождения. Проще говоря, получить свидетельство о рождении можно прямо на месте. Ранее родителям приходилось ездить в ЗАГС. Отметим, что документы оформляются сразу.
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