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В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области

10 апреля 2018
Медицина


В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области

Об этом заявил мэр Обнинска Владислав ШАПША на своей странице в «Facebook».

Как отметил Владислав Валерьевич, популярность обнинского роддома растет с каждым днем.

- Рожать в Обнинск едут из Калуги, Наро-Фоминска и ближайшей округи, - заявил глава.

Ко всему прочему, сегодня в нашем родильном доме открыли кабинет для государственной регистрации рождения. Проще говоря, получить свидетельство о рождении можно прямо на месте. Ранее родителям приходилось ездить в ЗАГС. Отметим, что документы оформляются сразу.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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