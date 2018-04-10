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10 апреля 2018
Спорт
Обнинские кудоисты поборолись за спецназовские награды
Турнир собрал более 300 участников из Рязани, Архангельска, Белгорода, Иванова, Ярославля, Воронежа, Владимира, Кемерово, Обнинска, Москвы и Армении. Воспитанники ДЮСШ «ДЕРЖАВА» в очередной раз стали победителями и призерами соревнований. Первое место разделили Егор КОВАЛЕВ, Дарья ВЕЛИЧКИНА, Григор ВАРДАНЯН, Александр ЛИПИЙ, Павел ЕЛЕЦКИЙ и Сергей САЛОГУБ. Позицией ниже оказались Викентий ВОЯКОВСКИЙ, Михей ЕФИМОВ, Арман ГЕВОРКЯН и Илья СМИРНОВ. А «бронзу» домой увез Максим ЯРМАРКИН.
Спортсменов готовили тренеры-преподаватели ДЮСШ «ДЕРЖАВА»: Михаил БИДА и Александр МАЛИНКИН под руководством Заслуженного тренера России Юрия ФРАЯ.
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