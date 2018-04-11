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В Балабанове борются против абортов у железной дороги

11 апреля 2018
Ну и ну!


В Балабанове борются против абортов у железной дороги

Баннер, относящийся к социальной рекламе, появился на днях возле железной дороги в Балабанове.

Надпись на плакате призывает не делать аборты, сохраняя беременность. Но место размещения этой агитации вызвало у горожан непонимание.

Стоит отметить, что плакат отлично виден всем идущим на платформу, а также при переходе из центральной части города на улицу Коммунальную и далее на ул. Московскую. В указанных микрорайонах никаких клиник, оказывающих данный вид медицинских услуг, нет, а потому причина выбора такого места для размещения баннера непонятна.

Кто именно стал автором такого обращения к балабановцам, в администрации ответить не смогли, сообщив, что у полуразрушенной базы, на стене которой и висит плакат, имеется владелец.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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