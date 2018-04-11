В Балабанове борются против абортов у железной дороги

В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области

Баннер, относящийся к социальной рекламе, появился на днях возле железной дороги в Балабанове.Надпись на плакате призывает не делать аборты, сохраняя беременность. Но место размещения этой агитации вызвало у горожан непонимание.Стоит отметить, что плакат отлично виден всем идущим на платформу, а также при переходе из центральной части города на улицу Коммунальную и далее на ул. Московскую. В указанных микрорайонах никаких клиник, оказывающих данный вид медицинских услуг, нет, а потому причина выбора такого места для размещения баннера непонятна.Кто именно стал автором такого обращения к балабановцам, в администрации ответить не смогли, сообщив, что у полуразрушенной базы, на стене которой и висит плакат, имеется владелец.