«Народная тропа» к Ленину все же зарастет

В обнинский роддом приезжают будущие мамы не только из Калужской, но и из Московской области

В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

В рамках планирования работ по благоустройству администрация Балабанова решила радикально преобразить заросшую территорию вокруг памятника Ленину.Постамент, на котором стоит скульптура, обновят, самого Ильича отмоют от зеленого налета, а у его подножия заменят плитку.Перемены коснутся также озеленения территории. На смену четырем старым елям решили посадить сосны. Причем решение это приняли без подсказки ландшафтного дизайнера, к услугам которого хотели прибегнуть еще на прошлой неделе.Кроме того, в ходе комиссионного обследования было решено ликвидировать тротуар, проходящий по задам памятника. В настоящее время он пришел в негодность и местами провалился. Старый асфальт решили снять и вместо невостребованной «народной тропы» разбить газон.