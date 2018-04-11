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«Народная тропа» к Ленину все же зарастет

11 апреля 2018
Благоустройство


«Народная тропа» к Ленину все же зарастет

В рамках планирования работ по благоустройству администрация Балабанова решила радикально преобразить заросшую территорию вокруг памятника Ленину.

Постамент, на котором стоит скульптура, обновят, самого Ильича отмоют от зеленого налета, а у его подножия заменят плитку.

Перемены коснутся также озеленения территории. На смену четырем старым елям решили посадить сосны. Причем решение это приняли без подсказки ландшафтного дизайнера, к услугам которого хотели прибегнуть еще на прошлой неделе.

Кроме того, в ходе комиссионного обследования было решено ликвидировать тротуар, проходящий по задам памятника. В настоящее время он пришел в негодность и местами провалился. Старый асфальт решили снять и вместо невостребованной «народной тропы» разбить газон.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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