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В обнинском МПКХ взялись за ремонт дорожных элементов

11 апреля 2018
Дороги


В обнинском МПКХ взялись за ремонт дорожных элементов

Обнинское предприятие МПКХ начало проводить работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

На минувшей неделе рабочие этого предприятия отремонтировали четыре дорожных знака на улицах Московской, Гагарина, Железнодорожной и Комарова.

Также осуществлен ремонт четырех полусфер на проспекте Ленина, ремонт пяти искусственных дорожных неровностей на улице Кутузова, проспектах Маркса и Ленина, ремонт барьерного ограждения на улице Московской и ремонт светофора в районе Треугольной площади.

На улице Энгельса рабочие коммунального предприятия заменили две секции пешеходного ограждения и установили 16 метров пешеходных ограждений на проспекте Маркса.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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