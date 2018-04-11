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11 апреля 2018
Дороги
В обнинском МПКХ взялись за ремонт дорожных элементов
На минувшей неделе рабочие этого предприятия отремонтировали четыре дорожных знака на улицах Московской, Гагарина, Железнодорожной и Комарова.
Также осуществлен ремонт четырех полусфер на проспекте Ленина, ремонт пяти искусственных дорожных неровностей на улице Кутузова, проспектах Маркса и Ленина, ремонт барьерного ограждения на улице Московской и ремонт светофора в районе Треугольной площади.
На улице Энгельса рабочие коммунального предприятия заменили две секции пешеходного ограждения и установили 16 метров пешеходных ограждений на проспекте Маркса.
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