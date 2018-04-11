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11 апреля 2018
Культура
Итальянцы оценили культуру Боровского района
В этом году Министерство культуры РФ проводит масштабный проект под названием «Дни духовной культуры России в Италии», в рамках которого в Италии проводятся фестиваль «Русские сезоны», которые включают в себя более 255 мероприятий.
Как рассказала заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА, в одном из таких мероприятий недавно поучаствовали представители Боровского района. Так, в Риме в российском центре науки и культуры прошла выставка туристской сувенирной продукции российских регионов.
По словам Ирины Алексеевны, боровские мастерицы показали традиционные народные куклы, вышивку и работы, выполненные в технике лоскутного шитья. Также специально к этой поездки был переведен на итальянский язык туристический путеводитель по Боровскому району.
– Может, это и не совсем объективно, но боровский уголок был одним из самых красивых и ярких, хотя и другие регионы представили очень достойные экспонаты, – отметила Ирина Башкирева.
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