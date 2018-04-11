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11 апреля 2018
Благоустройство
Коллективы боровских предприятий примут участие в весенних субботниках
– Я предлагаю взять карту населенных пунктов и основных дорог и, исходя из численности наших предприятий и наличия у них возможностей, определить по согласованию с руководителями этих предприятий, какие участки берутся ими под опеку, – сказал Николай Александрович.
В качестве срока, к которому нужно успеть привести в порядок все территории, Калиничев указал первое мая.
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