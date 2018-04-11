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11 апреля 2018
Спорт
Обнинский шахматист стал победителем всероссийского турнира
На днях в Боровске завершился второй этап Всероссийского фестиваля по быстрым шахматам.
Всего в турнире приняли участие около тридцати спортсменов и Московской и Калужской областей, а честь наукограда защищали воспитанники ДЮСШ «Квант», показавшие по итогам отличные результаты.
Так, двадцатилетний Евгений КОЖЕВНИКОВ стал абсолютным и безоговорочным победителем, набрав восемь очков из девяти возможных.
Примечательно, что спортсмен уже пятнадцать лет занимается под руководством одного тренера, Игоря СОКРУСТОВА, и в свои годы уже успел получить звание кандидата в мастера спорта России.
Также медалями были отмечены еще двое шахматистов наукограда, Матвей ДЕНИСОВ и Иван ЧЕРНИКОВ заняли первое и второе места соответственно в соревнованиях среди юношей.
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