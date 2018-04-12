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12 апреля 2018
Криминал
Жительницу Боровского района обвиняют в воровстве у собственной матери
Прокуратурой Боровского района утверждено обвинительное заключение в отношение 31-летней жительницы Ермолина.
По версии следствия, в 2017 году она в течение трех месяцев перевела со сберегательной карты своей матери на свою банковскую карту более 90 тысяч рублей. Причем сделала это без ведома матери.
В данный момент уголовное дело направлено в Боровский районный суд. По действующему законодательству, женщине грозит до пяти лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
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