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В Обнинске пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

12 апреля 2018
Торговля


В Обнинске пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Калужские товаропроизводители посетят первый наукоград 14 апреля.

Сельскохозяйственная ярмарка по традиции развернется на улице Гурьянова, за магазином «Самсон».

На ярмарке можно будет купить продукцию местных товаропроизводителей: мясо (свинина, говядина, баранина, кролик, мясо кур, гусей, уток, индейки), а также яйцо, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия производства фабрик Калуги и Боровска, мёд, плодоовощную продукцию, семена, саженцы, рассаду, сельскохозяйственный инвентарь и многое другое.

С целью исключения заторов на проезжей части в районе проведения ярмарки, сотрудники администрации просят автолюбителей не занимать территорию, прилегающую к торговому центру «Самсон».

Ярмарка будет проходить в период 9:00 до 16:00.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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