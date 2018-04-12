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Сотрудники Главного управления по вопросам миграции выслушают проблемы приезжих

12 апреля 2018
Силовики


Сотрудники Главного управления по вопросам миграции выслушают проблемы приезжих

Завтра, 13-го апреля, в общественной приемной, расположенной в Доме ученых, состоится личный прием граждан, который проведут представители руководства Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Рекомендуется обращаться тем категориям граждан, вопросы которых требуют участия сотрудников центрального аппарата МВД России.

Отметим, что предварительная запись обязательна! Сделать это можно по телефонам: 8(4842) 70-55-07, 8(4842) 70-55-11.

Встреча пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Ленина, д. 129.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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