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12 апреля 2018
Силовики
Сотрудники Главного управления по вопросам миграции выслушают проблемы приезжих
Завтра, 13-го апреля, в общественной приемной, расположенной в Доме ученых, состоится личный прием граждан, который проведут представители руководства Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Рекомендуется обращаться тем категориям граждан, вопросы которых требуют участия сотрудников центрального аппарата МВД России.
Отметим, что предварительная запись обязательна! Сделать это можно по телефонам: 8(4842) 70-55-07, 8(4842) 70-55-11.
Встреча пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Ленина, д. 129.
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