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В Обнинске готовятся дать отпор клещам

12 апреля 2018
Экология


В Обнинске готовятся дать отпор клещам

Начало потепления и первые солнечные дни, к сожалению, способны растормошить не только уставших от снежной зимы горожан, но и спавших до этого времени клещей.

В дикой природе эти паразиты могут обитать практически повсюду, однако в черте города риск встречи с ними наиболее велик при посещении скверов и парковых зон, поэтому вопрос о своевременной противоклещевой обработке участков особенно важен.

Так, например, на территории парка в районе Белкинских прудов санитарными мероприятиями собираются заняться уже на следующей неделе.

- У нас запланировано много массовых мероприятий с участием детей, поэтому откладывать этот вопрос в долгий ящик никак нельзя, - отметил директор фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ.

Не отстают от коллег и сотрудники городского парка. Как рассказала директор предприятия Жанна ДАВЫДОВА, здесь тоже в скором времени собираются выйти на борьбу с паразитами.

- У нас есть информация о том, что клещи уже активизировались, поэтому мы запланировали санитарную обработку на двадцать третье число, если нам это позволит сделать погода, - пояснила Жанна Владимировна.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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