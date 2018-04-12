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12 апреля 2018
Экология
В Обнинске готовятся дать отпор клещам
В дикой природе эти паразиты могут обитать практически повсюду, однако в черте города риск встречи с ними наиболее велик при посещении скверов и парковых зон, поэтому вопрос о своевременной противоклещевой обработке участков особенно важен.
Так, например, на территории парка в районе Белкинских прудов санитарными мероприятиями собираются заняться уже на следующей неделе.
- У нас запланировано много массовых мероприятий с участием детей, поэтому откладывать этот вопрос в долгий ящик никак нельзя, - отметил директор фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ.
Не отстают от коллег и сотрудники городского парка. Как рассказала директор предприятия Жанна ДАВЫДОВА, здесь тоже в скором времени собираются выйти на борьбу с паразитами.
- У нас есть информация о том, что клещи уже активизировались, поэтому мы запланировали санитарную обработку на двадцать третье число, если нам это позволит сделать погода, - пояснила Жанна Владимировна.
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