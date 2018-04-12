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12 апреля 2018
Криминал
Приговор обнинскому педофилу заставил СовФед задуматься о возврате смертной казни
Недавний приговор, вынесенный 49-летнему жителю первого наукограда за изнасилование детей, показался сенатору Совета Федерации Францу КЛИНЦЕВИЧУ слишком мягким.
Напомним, негодяю дали 18 лет колонии строгого режима.Так, сразу несколько федеральных изданий опубликовали заявление Клинцевича, где тот говорит об актуальности возвращения смертной казни для педофилов. Также, по мнению сенатора, такого наказания заслуживают коррупционеры и серийные убийцы.
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