Обнинск
Новости
Приговор обнинскому педофилу заставил СовФед задуматься о возврате смертной казни

12 апреля 2018
Криминал


Приговор обнинскому педофилу заставил СовФед задуматься о возврате смертной казни

Недавний приговор, вынесенный 49-летнему жителю первого наукограда за изнасилование детей, показался сенатору Совета Федерации Францу КЛИНЦЕВИЧУ слишком мягким.

Напомним, негодяю дали 18 лет колонии строгого режима.

Так, сразу несколько федеральных изданий опубликовали заявление Клинцевича, где тот говорит об актуальности возвращения смертной казни для педофилов. Также, по мнению сенатора, такого наказания заслуживают коррупционеры и серийные убийцы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 391

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #смертная казнь, #педофилы, #общество:


12 апреля 2018

Жительницу Боровского района обвиняют в воровстве у собственной матери
Прокуратурой Боровского района утверждено обвинительное заключение в отношение 31-летней жительницы Ермолина.
12 апреля 2018

Обманутые дольщики «СУ-155» намерены выйти на субботник
В ожидании квартир дольщики «СУ-155» неоднократно проводили субботники в разных частях города. На этот...
10 апреля 2018

В Обнинске активизировались велосипедные воришки
С приходом весны и теплой погоды многие жители наукограда достали из пыльных чуланов велосипеды и все...
10 апреля 2018

Банкомат в Обнинске «обнесли» на миллион
В наукограде происходит не так уж много резонансных происшествий, однако дерзкие ограбления неизменно...
9 апреля 2018

Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Горожане хорошо помнят громкое дело, когда несколько лет назад мама несовершеннолетней девочки обнаружила...
7 апреля 2018

Обнинские полицейские поймали угнощика, скрывшегося с места ДТП
Недавно сотрудниками ГИБДД был раскрыт очередной случай бегства водителя с места ДТП, причем, как выяснилось...
6 апреля 2018

Подросток ограбил пенсионерку ради похода в бар
Сотрудники полиции города Обнинска раскрыли грабеж, совершенный накануне вечером. Так, в отделение обратилась...
5 апреля 2018

Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда
23-летнюю местную жительницу правоохранительные органы подозревают в совершении мошенничества. Молодая...
3 апреля 2018

Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось выйти на след подозреваемых в убийстве...
3 апреля 2018

Жительницу Обнинска обокрала ее приятельница!
Очередное необычное дело о краже было раскрыто обнинскими полицейскими по горячим следам. К правоохранителям...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432