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12 апреля 2018
МЧС
Обнинские дачники играют с огнем
Обнинские спасатели проинформировали, что палом сухой травы начали заниматься уже и в окрестных садовых обществах.
Пожарным приходится пресекать эту деятельность и налагать на нарушителей штрафы. На физических лиц – до полутора тысяч рублей, а на юридических и того больше – до 15 тысяч.
А вчера дачники и вовсе распоясались. В СНТ «Красная Горка» они подожгли контейнер с мусором. Видимо, его давно не вывозили в силу каких-то причин, и люди решили пойти на крайние меры. В итоге пламя пришлось тушить опять же сотрудникам пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску.
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