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12 апреля 2018
Строительство
Обманутые дольщики «СУ-155» намерены выйти на субботник
В ожидании квартир дольщики «СУ-155» неоднократно проводили субботники в разных частях города.
На этот раз уборка будет особенно приятной, ведь пройдет она во дворе собственного дома в Заовражье. Люди соберутся в предстоящую субботу в десять часов утра.
Как рассказала порталу Obninsk.Name активистка этого движения Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, на субботник выйдут как те, кто уже живет в построенных квартирах, так и дольщики, которые ожидают достройки 11 корпуса.
- У всех сейчас положительный настрой. Одиннадцатый корпус активно строится, и собрание кредиторов прошло при 92%-й явке, так что люди находятся на позитивной волне, - уверена Светлана Сергеевна.
Поддержать обнинских дольщиков «СУ-155» решили и их коллеги по несчастью из областного центра. В конце апреля в микрорайоне «Хрустальный» люди также намерены выйти на субботник.
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