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Обнинские предприятия посоревнуются в креативности

12 апреля 2018
Торговля


Обнинские предприятия посоревнуются в креативности

В следующий вторник, 17-го апреля, стартует смотр-конкурс на лучшее оформление витрин, торговых залов, входных групп и так далее, приуроченный к празднованию Дня Победы.

Участие могут принять предприятия потребительского рынка города Обнинска, к которым относятся магазины, кафе и прочие.

В связи с этим, сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи обращаются к руководителям предприятий с предложением принять активное участие в конкурсе. Напомним, что мэр Обнинска Владислав ШАПША настаивает на том, что наукоград должен выглядеть ярко к майским праздникам.

После 25-го апреля чиновники проинспектируют предприятия на предмет подготовки к праздникам, окончательный выбор самого красиво оформленного зала или фасада состоится в мае.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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