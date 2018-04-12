|
12 апреля 2018
Торговля
Обнинские предприятия посоревнуются в креативности
В следующий вторник, 17-го апреля, стартует смотр-конкурс на лучшее оформление витрин, торговых залов, входных групп и так далее, приуроченный к празднованию Дня Победы.
Участие могут принять предприятия потребительского рынка города Обнинска, к которым относятся магазины, кафе и прочие.
В связи с этим, сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи обращаются к руководителям предприятий с предложением принять активное участие в конкурсе. Напомним, что мэр Обнинска Владислав ШАПША настаивает на том, что наукоград должен выглядеть ярко к майским праздникам.
После 25-го апреля чиновники проинспектируют предприятия на предмет подготовки к праздникам, окончательный выбор самого красиво оформленного зала или фасада состоится в мае.
Просмотров: 105
Последние новости из рубрики «Торговля»:
12 апреля 2018
В Обнинске пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
Калужские товаропроизводители посетят первый наукоград 14 апреля. Сельскохозяйственная ярмарка по традиции
9 апреля 2018
Вячеслав Парфенов пожаловался в административную комиссию
Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ сегодня был вынужден обратиться в административную комиссию.
29 марта 2018
ТЦ «Капитал» в Обнинске ждет скорая проверка пожарной безопасности
Как уже сообщалось ранее на нашем портале, из-за конфликта между собственниками по коммунальным вопросам
29 марта 2018
С балабановского рынка «выселят» двадцать торговых павильонов
Как сегодня сообщил директор МУП «МФЦОН г. Балабаново» Борис СЕРГЕЕВ, скоро на городском рынке произойдут
29 марта 2018
Обнинцев пригласили на предпасхальную ярмарку
В эту субботу, 31-го марта в Обнинске состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
30 марта 2018
Пустые тюбики клея в магазинах Обнинска
Сегодня житель Обнинска Сергей П. обратился к корреспонденту Obninsk.Name с проблемой: мужчина никак
27 марта 2018
Обнинским предпринимателям следует задуматься о безопасности
Как известно, после пожара в кемеровском торговом центре мэр Обнинска Владислав ШАПША попросил сотрудников
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
12 марта 2018
В борьбе с НТО в Балабанове повисла пауза
По информации, озвученной на планерке руководителей города Балабаново, обслуживающее федеральную трассу
8 марта 2018
Обнинцы предпочитают брать цветы у лоточников
Такой праздник, как Международный Женский День невозможно представить без цветочного букетов и большинство
Архив новостей
Самое оцененное
9 апреля 2018
Губернатор Артамонов посоветовал главврачу КБ№8 беречь людей
Жалобы на неудовлетворительное качество медицинского обслуживания
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
3 апреля 2018
Подозреваемых в убийстве студентки проверяют на вменяемость
Напомним, в начале марта правоохранителям, наконец-то, удалось
Самое читаемое
Криминал
9 апреля 2018
Обнинский педофил получил восемнадцать лет «строгача»
Дороги
2 апреля 2018
Обнинским водителям дали месяц на то, чтобы убрать свои машины
Лента новостей
12 апреля 2018
Обнинские чиновники стали работать быстрее
Сотрудники...
12 апреля 2018
В Балабанове готовятся к уборке города
В...
12 апреля 2018
Фонд капремонта подал в суд на обнинских должников
В...
12 апреля 2018
Сквер Победы в Балабанове вновь отремонтируют
Администрация...
12 апреля 2018
В Балабанове готовятся к масштабным осветительным работам
На...
12 апреля 2018
Обманутые дольщики «СУ-155» намерены выйти на субботник
В...
12 апреля 2018
Обнинские дачники
Обнинские...
12 апреля 2018
Сотрудники Главного управления по вопросам миграции выслушают проблемы приезжих
Завтра,...
12 апреля 2018
Жительницу Боровского района обвиняют в воровстве у собственной матери
Прокуратурой...
11 апреля 2018
Коллективы боровских предприятий примут участие в весенних субботниках
Исполняющий...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Обнинцам стоит запастись берушами и сохранять спокойствие
2
2
Неизвестный мститель поджег входную дверь своих недругов
3
1
Приговор обнинскому педофилу заставил Совет Федерации задуматься о возврате смертной казни
4
1
В Обнинске появились первые заболевшие гриппом
5
1
УФАС выявило нарушения при закупке перчаток в КБ №8
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
4
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
5
6
Обнинцам стоит запастись берушами и сохранять спокойствие
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
725
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432