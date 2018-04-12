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Город потратит более четырех миллионов рублей на обустройство садика в «Экодолье»

12 апреля 2018
Дети


Город потратит более четырех миллионов рублей на обустройство садика в «Экодолье»

На официальном портале Закупок размещен лот по поиску подрядчика, готового выполнить монтаж и наладку системы сигнализации в детском садике «Экодолье».

Эти работы оценили в 121 тысячу рублей.

Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, город сейчас занят созданием комфортной среды для детишек. В скором времени на торги выставят приобретение мебели, мягкого инвентаря и посуды. На эти цели из городского бюджета выделено чуть меньше четырех с половиной миллионов рублей.

- Мы провели аналитику среди населения, живущего в этом микрорайоне. Многие дети уже посещают другие детские сады, но родители готовы их перевести в садик в «Экодолье», - поясняет Татьяна Валерьевна.

Поэтому в управлении общего образования планируют создать в садике одну ясельную группу, вторую -  группу для трехлеток, и другие группы будут смешанными. Детский сад «Экодолье» распахнет свои двери в начале нового учебного года.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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