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12 апреля 2018
Дети
Город потратит более четырех миллионов рублей на обустройство садика в «Экодолье»
На официальном портале Закупок размещен лот по поиску подрядчика, готового выполнить монтаж и наладку системы сигнализации в детском садике «Экодолье».
Эти работы оценили в 121 тысячу рублей.
Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, город сейчас занят созданием комфортной среды для детишек. В скором времени на торги выставят приобретение мебели, мягкого инвентаря и посуды. На эти цели из городского бюджета выделено чуть меньше четырех с половиной миллионов рублей.
- Мы провели аналитику среди населения, живущего в этом микрорайоне. Многие дети уже посещают другие детские сады, но родители готовы их перевести в садик в «Экодолье», - поясняет Татьяна Валерьевна.
Поэтому в управлении общего образования планируют создать в садике одну ясельную группу, вторую - группу для трехлеток, и другие группы будут смешанными. Детский сад «Экодолье» распахнет свои двери в начале нового учебного года.
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