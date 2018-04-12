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12 апреля 2018
ЖКХ
Фонд капремонта подал в суд на обнинских должников
В Калужском Фонде капремонта многоквартирных домов информируют, что недавно они подали в суд на обнинских должников 2347 исков.
В том числе только за последние три месяца более двухсот. Общая сумма задолженности составляет 22 миллиона 600 тысяч рублей. И, как отмечают в пресс-службе Фонда, претензионную работу их ведомство проводит при активном содействии администрации города Обнинска.
Хуже всех, как выясняется, платят юридические лица. Их платежная дисциплина составляет неполных 63 процента. Имея помещения в многоквартирных домах, занятые в основном под магазины и различные предприятия сферы услуг, юридические лица свою финансовую ответственность за содержание общего имущества перекладывают на собственников квартир. Теперь им придется отвечать за это в суде.
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