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Фонд капремонта подал в суд на обнинских должников

12 апреля 2018
ЖКХ


Фонд капремонта подал в суд на обнинских должников

В Калужском Фонде капремонта многоквартирных домов информируют, что недавно они подали в суд на обнинских должников 2347 исков.

В том числе только за последние три месяца более двухсот. Общая сумма задолженности составляет 22 миллиона 600 тысяч рублей. И, как отмечают в пресс-службе Фонда, претензионную работу их ведомство проводит при активном содействии администрации города Обнинска.

Хуже всех, как выясняется, платят юридические лица. Их платежная дисциплина составляет неполных 63 процента. Имея помещения в многоквартирных домах, занятые в основном под магазины и различные предприятия сферы услуг, юридические лица свою финансовую ответственность за содержание общего имущества перекладывают на собственников квартир. Теперь им придется отвечать за это в суде.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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